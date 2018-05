Tim, Asati: delusione per i conti del I trimestre

Roma, 18 mag. - Asati esprime delusione per i risultati trimestrali di Tim e preoccupazione per alcune notizie emerse dalla conference call con la comunità finanziaria e successivamente evidenziate dagli organi di informazione.

Le affermazioni dell`ad, "Tim non era obbligata a comunicare al Governo il controllo e quindi la multa di 74 milioni di euro, con il ricorso della società non dovrà essere pagata", dovrebbero essere risottoposte al giudizio dell`intero cda. Infatti, qualora la multa venisse effettivamente pagata, riterremmo doveroso - afferma il presidente Asati - che se ne facessero carico i dieci consiglieri in quota Vivendi presenti nel CdA ad agosto 2017. Il mancato inoltro della corrispondente notifica al Governo - che avrebbe evitato la multa in questione - è infatti potenzialmente riconducibile alla loro governance. A margine si noti che, la multa, poteva anche superare i 300 milioni".

"Riteniamo inoltre che, ancor prima di verificare la fattibilità dell`insourcing di molte attività ancora oggi affidate a fornitori esterni (processo non esente da elevati costi) e l'attuabilità di un eventuale piano di restyling della società (nella quale non si effettua il sondaggio di clima da tre anni), andrebbero riconsiderati i contenuti della comunicazione riguardante la cassa integrazione per 29.736 persone: inizio 18 giugno 2018, valore annuo circa 100milioni di euro, prepensionamento per circa 4.000 persone".

Infine, va fatto notare come il titolo, dall`arrivo di Elliott a oggi, abbia perso il 16% con un Mib aumentato del 15%. Se si vuole avviare concretamente il percorso verso una reale Public Company, ci aspettiamo che il CDA, soprattutto i componenti scelti da Elliott insieme al nuovo Presidente Conti e all'efficiente AD Genish, si adoperino per azioni che non deludano il Mercato, i dipendenti e il Paese; in modo da prendere decisioni nell'interesse di tutti gli azionisti, cosa che ancora si vede poco.