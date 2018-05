Governo, Brunetta: contratto in contrasto con idee centrodestra -2

Roma, 18 mag. - "Un esempio su tutti - osserva Brunetta- è l'inversione ad U fatta sulla riforma fiscale, uno dei punti principali del programma di centrodestra. Ecco che allora, la flat tax originariamente proposta è diventata una "dual tax", la pace fiscale tra contribuenti e Fisco è diventata un pastrocchio limitato solo ad alcune categorie di contribuenti, la spending review che doveva servire per finanziare i programmi economici è definitivamente tramontata, le privatizzazioni delle società del Tesoro e il ridimensionamento dell'intervento dello Stato nell'economia hanno lasciato spazio all'acqua pubblica, alla nazionalizzazione delle banche e di Alitalia, e lo spirito di voler cambiare la governance europea dall'interno delle istituzioni comunitarie si è trasformata nella volontà di non rispettare in alcun modo le regole europee proponendo soluzioni infattibili come la cancellazione del debito da parte della Banca Centrale Europea", conclude.