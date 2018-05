Governo, Brunetta: contratto in contrasto con idee centrodestra

Roma, 18 mag. - "Il contratto di governo firmato da Matteo Salvini con il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio non ha nulla a che vedere con il programma elettorale che aveva sottoscritto con gli altri partiti del centrodestra durante la campagna elettorale e votato da milioni di elettori. E' completamente un'altra cosa e pertanto, quando si riferisce a questo, il leader della Lega parla a nome proprio e non della coalizione." Lo afferma Renato Brunetta deputato di Forza Italia, in una nota.

"Come affermato dal presidente Silvio Berlusconi, il programma emerso dal confronto tra Lega e Cinque Stelle - aggiunge - non è più volto a riformare la giustizia ma orientato al giustizialismo, una attitudine che non appartiene in alcun modo allo storico DNA di Forza Italia. E' evidente - prosegue Brunetta- di come la distanza tra il nostro partito e la Lega si sia ormai ingrandita, dopo che Salvini ha rinunciato ad ascoltare l'invito del presidente Berlusconi a tornare a casa e si sia ormai convinto a sposare la causa del governo a tutti i costi con Luigi Di Maio. Così facendo ha tradito il patto siglato non soltanto con i suoi elettori ma anche con tutti gli elettori di centrodestra, costringendo il suo partito a venire a patti con il Movimento Cinque Stelle e a riscrivere ex novo un programma in netto contrasto con le idee che aveva sempre manifestato di voler sostenere".

(Segue)