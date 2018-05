Governo, Polverini: impossibile essere ottimisti su patto M5s-Lega

Roma, 18 mag. - "Incompleto, disorganico, privo di una visione a 360 gradi, pieno di belle promesse senza le coperture. Il contratto elaborato in modo frettoloso da Lega e 5S potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang per chi lo propone pensando di fare qualcosa di buono per il paese. Estremamente complicato infatti riuscire a conciliare posizioni diverse e spesso opposte, azzardato inserire tutte le proposte delle due forze politiche senza considerare quali possano essere le conseguenze. Vorremmo guardare in modo positivo alla ipotesi della nascita di un governo Di Maio- Salvini ma se queste sono le premesse, è praticamente impossibile essere ottimisti". E' quanto dichiara in una nota la deputata di Fi, Renata Polverini.