Tav, Napoli (Fi): Parigi ha detto oui, Di Maio si metta in pace

Roma, 18 mag. - "La Francia ha approvato oggi il finanziamento del programma di appalti 2018 per la Torino-Lione. Le voci sentite dall'on. Di Maio su perplessità francesi riguardo al proseguimento dell'opera erano evidentemente le voci di qualche fantasma. Di Maio può mettersi il cuore in pace: l'opera è considerata strategica dal ministero delle Infrastrutture, anzi per essere più precisi dal ministero della Transizione ecologica e solidarietà, come dire che in Francia la Tav viene considerata un contributo alla tutela dell'ambiente, quale in effetti essa è vista la mole di Tir e auto-articolati che non vedremo più sulle strade una volta completata l'opera". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"In Francia si pensa a una 'crescita felice' e chi oggi guida quel Paese evidentemente non è cedevole alle sirene dell'ideologismo ambientalista. Il prossimo governo italiano si comporti di conseguenza. Quando si dice 'Prima gli italiani', ecco una buona occasione per mettere prima gli interessi dell'Italia, dei cittadini e delle imprese proseguendo la costruzione della Tav", conclude.