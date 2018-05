Governo, Caon (Fi): Mattarella dia incarico a Berlusconi

Roma, 18 mag. - "Il programma stilato dal M5s e dalla Lega, oltre ad essere pericoloso per la tenuta dei conti italiani, non rappresenta la volontà dei cittadini che alle ultimi elezioni hanno premiato la coalizione di centrodestra. A questo punto è lecito auspicare che il presidente Sergio Mattarella dia l`incarico a Silvio Berlusconi di trovare in Parlamento una maggioranza che sostenga il programma della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni. Il leader di Forza Italia è l`unico in grado di guidare il Paese fuori dal pantano in cui si trova". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Roberto Caon.