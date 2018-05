Usa, spari a scuola di Santa Fe: diversi morti (Cnn) -2

New York, 18 mag. - Il presidente Donald Trump ha commentato su Twitter: "Le prime informazioni non sembrano buone. Dio benedica tutti!"; il presidente e la portavoce Sarah Sanders hanno ricevuto aggiornamenti sulla situazione in Texas.

Sempre secondo la Cnn, due adulti e uno studente, feriti, sono stati portati in un ospedale di Galveston. Quella alla Santa Fe High School è stata la 22esima sparatoria in una scuola statunitense dall'inizio dell'anno ad aver provocato morti o feriti: una media di oltre una sparatoria ogni settimana.