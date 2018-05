Pd, Anzaldi: M5s e Lega in calo e noi ci spacchiamo? E' tafazzismo

Roma, 18 mag. - "Basta tafazzismi, basta autolesionismo: mentre sondaggi come quello di Index per Piazzapulita danno M5s in perdita di 3 punti dal 33,2 al 30,1 e anche la Lega in discesa dal 22,9 al 21,8, sarebbe davvero incomprensibile e lunare togliergli le castagne dal fuoco con l'ennesimo scontro nel Pd. Ha ragione chi giudica un gravissimo errore trasformare l'assemblea Pd in una conta". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"L'indegno spettacolo cui stiamo assistendo da 74 giorni - prosegue Anzaldi - sta iniziando a far aprire gli occhi agli italiani, la prima dose di 'vaccino' Lega-M5s come direbbe Montanelli sta iniziando a fare effetto. Da settimane cercano goffamente di nascondere una evidente battaglia per le poltrone, non riescono a trovare accordo sull'ennesima spartizione, su chi debba andare a Palazzo Chigi, chi nei ministeri. Vogliamo davvero dar loro l'assist del solito Pd spaccato e litigioso? I nostri elettori non capirebbero davvero".