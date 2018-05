Lega: mandato pieno a Salvini per governo cambiamento

Roma, 18 mag. - "Mandato pieno e unanime" al segretario della Lega Matteo Salvini "affinché si parta con il governo del cambiamento Lega-5stelle, per realizzare il programma su cui si esprimeranno gli italiani domani e domenica in oltre mille piazze da Nord a Sud". Questa la decisione del Consiglio federale del Carroccio che si è riunito oggi a Milano.

"Soddisfazione di tutti - si legge in una nota - perché il contratto di Governo accoglie la politica del 'Prima gli italiani' e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle tasse, dall`autonomia regionale alla riforma delle pensioni, dagli asili nido gratis per le famiglie italiane alla legittima difesa, dalla lotta alla precarietà alle nuove politiche sull`immigrazione, dalla difesa del Made in Italy in Europa alla chiusura dei campi Rom. Se ci sarà l`ok degli italiani e ci sarà accordo sulla squadra, si parte".