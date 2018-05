Nozze reali, domani il grande giorno di Harry e Meghan -3

Londra, 18 mag. - Il programma nuziale proseguirà con l'attesa processione in carrozza dei neo sposi per la città che terminerà alla St Georges Hall, la sala dei banchetti del castello di Windsor, dove si trasferiranno circa i 600 ospiti invitati in chiesa per un ricevimento offerto da Elisabetta II. In serata, Harry e Meghan proseguiranno i festeggiamenti nella splendida cornice di Frogmore House, una sontuosa villa situata nella vicina contea del Berkshire, insieme a 200 amici più stretti: questa volta la festa è offerta dal padre di Harry.

Per seguire il matrimonio, meglio non avvicinarsi quindi al castello e neanche alla cittadina dove c'è il tutto esaurito e seguire Harry e Meghan giurarsi amore eterno comodamente seduti in poltrona davanti ad una tv, come faranno milioni di persone, secondo le previsioni, fra il Regno Unito e il resto del mondo. Nel 2011 più di 24 milioni di britannici seguirono alla televisione il matrimonio di William e Kate Middleton, che è tuttora uno dei 10 eventi più guardati alla tv della storia britannica. Solo i funerali della principessa Diana, madre di Harry e William, nel 1997 furono più seguiti.

Per quanto riguarda gli inviti, vige il segreto. Il palazzo non ha divulgato la lista degli invitati. E' ormai praticamente certo che i politici sono stati esclusi tutti in blocco sia a livello nazionale che internazionale. Primo fra tutti il presidente americano Donald Trump. La stessa sorte è però toccata alla fine al suo predecessore Barack Obama, molto amico di Harry. Grandi assenti la Primo ministro Theresa May e il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn. Oltre alla famiglia reale al gran completo si vocifera che saranno presenti diversi attori della serie televisiva Suits, grazie alla quale Meghan Markle si è fatta conoscere. Sono arrivati nel Regno Unito per il matrimonio, in particolare Patrick Adams, che interpreta il marito di Meghan nella fortunata serie. Fra i vip sono attesi la stella del calcio David Beckham e la moglie, l'ex Spice girl Victoria Beckham, il cantante Elton John, la campionessa di tennis americana Serena Williams, cara amica di Meghan. (Segue)