Nozze reali, domani il grande giorno di Harry e Meghan -2

Londra, 18 mag. -

Tornando alla giornata di domani, Meghan raggiungerà l'altare al braccio del Principe di Galles seguita da un corteo di 10 fra damigelle e paggetti fra i quali i futuri nipotini, il Principe George di 4 anni e la Principessa Charlotte di 3, figli di William e Kate. Anche Ivy Mulroney, 4 anni, ei fratellini di lei, i gemelli Brian e John, di 7, accompagneranno la sposa, che è molto amica della madre, la stilista canadese Jessica Mulroney, sposata con Ben Mulroney, figlio dell'ex premier canadese Brian Mulroney. Faranno da damigelle anche le due figlie di Benita Litt, avvocato in California, migliore amica di Meghan che è la madrina delle due bambine. L'Arcivescovo di Canterbury, capo spirituale della Chiesa anglicana,Justin Welby, officerà la cerimonia religiosa. Concessione alle origini statunitensi della sposa, durante il rito religioso prenderà la parola anche il Reverendo Michael Bruce Curry, primate della Chiesa Episcopale americana, che è parte della Comunione anglicana.

Al termine, i neosposi sfileranno a bordo di una carrozza per la cittadina di Windsor. La coppia ha scelto una carrozza Ascot Landau, trainata da quattro cavalli grigi. Non prima di concedere un bagno di folla o qualcosa di non molto diverso. Ad attenderli davanti alla chiesa, ci saranno le milleduecento persone scelte con cura, tra cui molti volontari delle numerose Ong patrocinate da Harry, che se lo meritano tutto. I "commoners" invitati su espressa volontà degli sposi - ad aprile Kensington Palace aveva annunciato che Meghan e Harry volevano organizzare le nozze in modo "da consentire a rappresentanti dell'opinione pubblica di sentirsi parte dei festeggiamenti" - dovranno trascorrere almeno quattro ore e un quarto sui prati fuori dalla cappella, dopo aver varcato le mura di cinta del castello. (Segue)