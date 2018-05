Lega, l'elenco dei gazebo dove votare il contratto di governo

Milano, 18 mag. - La Lega ha diffuso l'elenco dei gazebo dove, nelle giornate di domani, sabato 19 maggio, e dopodomani, domenica 20 maggio, i militanti potranno votare sul contratto di governo con il Movimento 5 Stelle.

Ecco il dettaglio con luoghi e orari:

Milano: Via Vittor Pisani angolo Piazza Duca d'Aosta: 10/13; Via Oglio civico 18: 10/13; Piazza V Giornate lato Coin 15.00/18.00; Via Ripamonti/Via Sibari 15.30 - 18.30; Via Lessona/Via De Roberto 10/13; Via Pellegrino Rossi/ Metropolitana Affori centro 10/12.30.

Roma: mercatino di Conca d'oro. Sabato e domenica dalle 10 alle 19. Largo dei colli albani. Sabato e domenica dalle 10 alle 19

Parma - Via Mazzini Sabato ore 10-18

Reggio Emilia - 09.00-12:30 Via Crispi

Genova: sabato 9.30-13 via xx settembre presso Kasanova.

Imperia: sabato 8.30-12.30 via san Giovanni

Pietra ligure: sabato 9-12.30 piazza san Nicolò.

La Spezia: sabato 16-19.30 piazza Beverini

Trieste : domenica dalle 10 alle 13 via due Torri

Viterbo: Piazza Verdi, ore 9.30 alle 19.30 e Piazza del Sacrario 10.00-12.00.

Terni: Piazza Mercantati, 9.30-13.00/15.00-19.30

Napoli: via Roma sabato dalla 10,30 alle 13

Salerno: Lungomare Trieste, altezza bar Nettuno sabato dalle 10.30 alle 13

Caserta: Mercato rionale via ruta domani dalle 9.30

Messina: piazza del Popolo. Sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 16 alle 20

Catania: Piazza Cavour. Domenica dalle 9 alle 20

Palermo: Piazza Politeama, sabato dalle 16 alle 20 e domenica dalle 9.30 alle 20 e Piazza Mondello. Sabato e domenica dalle 10 alle 13

Catanzaro - presso veranda Saliceti. Sabato e domenica

Vibo Valentia - Corso Vittorio Emanuele III angolo Via Martiri. Dalle 9 alle 13

Cosenza - Piazza Kennedy. Sabato e Domenica dalle 9 alle 20.

Lecce - piazza Sant'Oronzo Bari via Papa Pio XII n.46

Brindisi - Corso Umberto (angolo via Conserva). Sabato e domenica pomeriggio 17 - 20

Isernia: sabato in piazza Celestino v° (Fontana Fraterna, 9,30-13,30; domenica piazza Stazione tutto il giorno.

Venafro(Is): sabato pomeriggio e domenica mattina, piazza S. d'Acquisto.

Campobasso sabato e domenica piazza V. Emanuele;

Termoli corso Nazionale.