Inchiesta Onu su Gaza: Israele denuncia "ipocrisia e assurdità"

Gersualemme, 18 mag. - Israele ha respinto la votazione, da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di una risoluzione per l'invio di una squadra internazionale specializzata in crimini di guerra, per indagare sugli avvenimenti di Gaza.

"Israele respinge completamente la decisione del Consiglio dei diritti umani, che dimostra una volta di più che si tratta di un organismo ad automatica maggioranza anti-israeliana dominato da ipocrisia e assurdità", ha affermato il ministero degli Affari esteri israeliano in un comunicato.

(fonte AFP)