Salvini chiama Berlusconi, tensione su autocandidatura a premier

Aosta, 18 mag. - Torna ad essere la questione della premiership il tema caldo tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. A quanto si apprende, il leader leghista ha telefonato oggi pomeriggio all'ex premier per chiedere chiarimenti dopo le dichiarazioni di stamattina dello stesso Silvio Berlusconi sulla sua disponibilità ad accettare un eventuale incarico da parte del presidente della Repubblica per guidare un governo di centrodestra che "può durare anche cinque anni". Berlusconi avrebbe replicato ridimensionando le notizie riportate dai media e riaffermando comunque l'indisponibilità di Forza Italia a sostenere un governo con i Cinque stelle. Stamattina Berlusconi ad Aosta aveva affermato che "non c'è nessun candidato paragonabile" al lui stesso per "competenza ed esperienza per poter fare il premier".