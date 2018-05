Elezioni, in Sicilia al voto 138 comuni e 5 capoluoghi provincia

Palermo, 18 mag. - Sono 138 i centri siciliani in cui domenica 10 giugno si andrà alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Una tornata elettorale che vedrà scendere in campo 12 mila candidati ai consigli comunali, 3 mila dei quali nei cinque capoluoghi di provincia in cui i cittadini saranno chiamati al voto. Si tratta di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Trapani.

Il capoluogo etneo, con 266 mila elettori, rappresenta sicuramente la sfida più importante. Qui a sfidarsi sarà l'uscente sindaco Enzo Bianco, sostenuto da 5 liste, alla ricerca della sua quinta esperienza sulla poltrona di primo cittadino etneo; l'eurodeputato di Forza Italia Salvo Pogliese, sostenuto dalla cordata di centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Udc); in lizza ci sarà poi Giovanni Grasso, del Movimento 5 Stelle; Emiliano Abramo, sostenuto da una lista civica; e Riccardo Pellegrino, investito già da polemiche lo scorso autunno, quando si candidò alle regionali, per via delle sue amicizie con il figlio del boss Nuccio Mazzei.

A Siracusa sono invece sette i candidati a sindaco e 19 le liste che li appoggiano. L'ex assessore regionale Ezechia Paolo Reale, 58 anni, avvocato, è sostenuto da otto liste tra cui Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia, Popolari ed Autonomisti. La sinistra schiera l'imprenditore 64enne Fabio Moschella. L'avvocato Giovanni Randazzo, 65 anni, sarà sostenuto da una cordata civica composta da avvocati e imprenditori. In corsa sarà anche l'attuale vicesindaco Francesco Italia, 46 anni, imprenditore, sostenuto dalle liste civiche Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa, e Siracusa 2023 dove si presentano molti volti giovani e rappresentanti di associazioni del terzo settore, ma anche consiglieri comunali uscenti. L'ex assessore regionale Fabio Granata, 59 anni, sarà invece sostenuto dalle liste civiche Oltre e #diventeràbellissima, che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci. La Lega schiera Francesco Midolo, 58 anni, ex assessore comunale ed ex Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle, infine, sarà rappresentato da Silvia Russoniello, 43 anni, imprenditrice.

Anche a Messina saranno sette i candidati alla poltrona di sindaco. L'uscente Renato Accorinti sfiderà il grillino Gaetano Sciacca; il candidato di centrosinistra Antonio Saitta; quello di centrodestra Dino Bramanti; e i civici Pippo Traschitta, Cateno De Luca ed Emilia Barrile. (segue)