Forum PA, il Mit presente con punto informativo su sue iniziative

Roma, 18 mag. - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà al Forum PA 2018, che si terrà dal 22 al 24 maggio al Roma Convention Center "La Nuvola" dell`Eur, con il Pon Infrastrutture e Reti, Opendata e Opencantieri e altri progetti.

Nei tre giorni della manifestazione lo stand rappresenterà il punto informativo per le diverse iniziative che vedono coinvolto il ministero. Per quanto riguarda il Pon Infrastrutture e Reti (PONIR 2014-2020) l`attenzione sarà focalizzata sul progetto di sensibilizzazione "Il Sud #InRete con l`Europa: racconta con i tuoi occhi", realizzato quest`anno per la prima volta e dedicato alle scuole superiori delle regioni oggetto degli interventi del Programma.

Saranno inoltre presentati i più recenti aggiornamenti dei dataset di Opendata e Opencantieri, strumenti implementati per consentire una sempre maggiore trasparenza e conoscenza per i cittadini, le associazioni di categoria e gli enti locali. I dataset sono 43, si va dai cantieri aeroportuali, alle opere incompiute, ai contratti di programma, alle opere in corso in tutte le 15 Autorità di sistema portuale i dati aperti del Sistema Informativo Demanio marittimo. Per quanto riguarda Opencantieri, i dati riguardano 32 interventi prioritari e oltre 1.500 interventi su rete stradale e ferroviaria. Tra le novità, la nuova piattaforma "Esplora i cantieri" un vero e proprio #sguardodalcielo che permette di esplorare due cantieri pilota nell`ambito delle 25 opere strategiche: la Torino-Lione e l`Autostrada del Mediterraneo.

Il quadro delle innovazioni che il Ministero sta introducendo, in chiave digitale e sostenibile, verrà presentato invece il 24 maggio, durante il seminario "Il BIM e la trasformazione digitale di strutture e infrastrutture" durante il quale si approfondiranno le tematiche dell`uso del BIM, Building Information Modeling, recentemente approvato, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e nelle relative verifiche.

Altro tema sarà quello delle smart roads e dei veicoli a guida autonoma, ovvero la tecnologia della futura mobilità su strada, fondamentale per #connetterelitalia, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilisce i criteri di qualificazione e le regole per la sperimentazione su strada.