M.O., Onu vota invio missione inchiesta internazionale a Gaza

New York, 18 mag. - Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha votato l'invio di un gruppo inquirenti internazionali sui crimini di guerra, per far luce sulla morte dei manifestanti palestinesi provocata dalle forze israeliane a Gaza.

Con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 14 astensioni, l'organismo dell'Onu ha votato una risoluzione che chiede al consiglio di "dispiegare urgentemente una commissione indipendente e internazionale d'inchiesta...per indagare sulle presunte violazioni e sui presunti abusi nel contesto degli assalti militari su larga scala contro i manifestanti civili, iniziati il 30 marzo 2018".

(fonte AFP)