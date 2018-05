Ginevra, 18 mag. - L'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo non è ancora da catalogare come un'emergenza "di carattere internazionale". Lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità.

"L'opinione della Commissione è che non siano state ancora raggiunte le condizioni per un'emergenza di sanità pubblica a livello mondiale", ha dichiarato l'Oms in una nota.

(fonte afp)