Calenda: contratto Lega-M5S pericolosa provocazione elettorale

Roma, 18 mag. - Il contratto siglato da Lega e Movimento 5 Stelle è una "grande provocazione elettorale, molto pericolosa per la tenuta del paese". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, arrivando alla manifestazione "Race for the cure".

"Mi sembra un contratto - ha detto il ministro - fatto apposta per non essere implementato. Che serve a far partire uno scontro con l'Europa per poi dire che l'Europa non ci fa fare le cose e così tornare a breve alle elezioni. L'Europa non è un nostro problema, bisogna starci con competenza e serietà, non con le boutade".