Roma, 18 mag. - "Giusta la proposta di Matteo Renzi di evitare la conta. Domani si trasformi l'assemblea nazionale in una grande manifestazione contro il governo giallo-verde. Nessuno capirebbe un Pd chiuso in sé stesso". Lo scrive sul suo profilo Twitter il senatore del Pd Gianni Pittella, capogruppo in Commissione speciale.