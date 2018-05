Trenitalia e FFS: da 2020 si amplia offerta tra Italia e Svizzera

Milano, 18 mag. - Con il rinnovo dell'accordo di cooperazione per i prossimi 10 anni, Trenitalia e FFS Viaggiatori confermano a lungo termine la buona collaborazione che intercorre tra le due aziende. I collegamenti comuni tra la Svizzera e l'Italia nei prossimi anni saranno migliorati e incrementati - spiega una nota del gruppo FS - In vista dell'orario 2020, l'offerta sull'asse del Lötschberg (Basilea-Berna-Milano) sarà ampliata da 3 a 4 coppie di treni. Con lo sviluppo del mercato sarà valutata l'opzione di introdurre una quinta coppia di treni, spiega FS.

Entro l'orario 2021, in concomitanza con l`apertura della Galleria di base del Monte Ceneri, il tempo di percorrenza tra Zurigo e Milano sarà ridotto da 3 ore e 30 minuti a 3 ore e l'offerta ampliata da 8 a 10 coppie di treni al giorno. Sono inoltre previsti nuovi collegamenti diretti verso Genova e Bologna.

Da Basilea a Milano, via Lucerna, saranno offerti 2 nuovi collegamenti al giorno (attualmente è operativo un solo collegamento). I treni tri-nazionali (Germania, Svizzera e Italia) da Francoforte a Milano continueranno a circolare. Tra Zurigo e Milano circoleranno in futuro esclusivamente i nuovi treni Giruno di Stadler. Tra Basilea, Berna e Milano, così come tra Ginevra, Losanna e Milano, circoleranno anche in futuro i treni pendolino del tipo Astoro/Etr 610. Tra Basilea, Lucerna e Milano saranno impiegate entrambe le tipologie di treni.