Volontariato, a Kinshasa un ambulatorio gratuito per i bimbi

Roma, 18 mag. - Un ambulatorio di primo soccorso per tutti i bambini di Kimbanseke, uno dei quartieri più periferici della capitale della Repubblica democratica del Congo, Kinshasa. E' il progetto a cui lavora "Non Basta Un Sorriso", una piccola Associazione della provincia di Modena nata per un colpo "di cuore", come dice la sua presidente, Lucia Della Bartola, segnata profondamente da un'esperienza di volontariato nel paese.

L`associazione si occupa di bambini in condizione di estremo disagio nel quartiere Kimbanseke, nella capitale Kinshasa. Qui ha un orfanotrofio, che ospita attualmente 11 bambini, da pochi mesi di età fino ai 17 anni, e due scuole, materna ed elementare, completamente gratuite. Le due scuole ospitano 401 bambini di cui l'associazione modenese si occupa, spiega la presidente, "non solo dal punto di vista educativo, ma anche sanitario. La sanità è a pagamento e le famiglie non hanno certo la possibilità di pagare le cure mediche dei bimbi non riuscendo neanche a sfamarli. Ci occupiamo dei bambini a 360°, cercando di essere un punto di riferimento e supporto anche per le loro famiglie; a tal proposito abbiamo creato un progetto di micro credito in modo da poter dare un lavoro alle mamme abbandonate, evitando così episodi di abbandono dei bambini, purtroppo all'ordine del giorno".

Il progetto del momento è proprio quello di realizzare "un sogno tenuto per troppo tempo nel cassetto, la costruzione di un ambulatorio di primo soccorso gratuito per tutti i bambini di cui ci occupiamo. Poco tempo fa è mancata una delle nostre bambine per un`operazione di appendicite mal eseguita in un ambiente igienicamente inadeguato. È stato un dolore fortissimo che ancora ci accompagna, un dolore che si fa fatica ad accettare, perché un`operazione che in moltissimi paesi del mondo è routine in certi altri si trasforma in tragedia per questo motivo quello che era un sogno è diventata un`urgenza".