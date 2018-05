Governo, Romano (Pd): Emiliano? Sembra Totò 'turco napoletano'

Roma, 18 mag. - "Emiliano sembra Totò "turco napoletano": si traveste da grillino sperando che qualcuno non lo riconosca, e forse gli dia quel sostegno politico che ha drammaticamente perso in Puglia. Farebbe anche ridere, se non fosse tragico: è l'unico a non accorgersi che il cosiddetto "contratto" condanna l'Italia (Puglia compresa) al declino e all'emarginazione. Un pessimo film, a cui il Pd si opporrà con ogni forza (nonostante gli sforzi contrari di Emiliano)". Lo dichiara il deputato del Pd, Andrea Romano.