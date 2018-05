Pd tratta, da Renzi ok a continuare con Martina reggente

Roma, 18 mag. - Maurizio Martina resta reggente, senza nuovi voti. L'apertura del congresso viene rinviata alla prossima assemblea, da tenere a luglio o addirittura a settembre. Matteo Renzi è pronto a rinunciare al suo intervento in apertura di assemblea, domani. E' questa, secondo quanto viene riferito da diverse fonti Pd, l'offerta di mediazione comunicata da Lorenzo Guerini e Matteo Orfini ai dirigenti del fronto che sostiene Martina, ovvero Michele Emiliano, Andrea Orlando, Dario Franceschini e Piero Fassino. Un'offerta che permetterebbe di evitare la conta, ma alla quale ancora non è stata data una risposta.

"Che senso - dice un renziano doc -ha andare a contarsi e a dividerci sul congresso mentre Lega e M5s consultano i loro sul governo? Aspettiamo almeno di capire se il governo nasce o no". In realtà, altre fonti renziane spiegano che il rinvio dell'apertura del congresso potrebbe slittare non di qualche settimana, ma a luglio se non addirittura a settembre, come vorrebbe almeno parte della minoranza del partito.

Da Orlando e Franceschini, però, ci sono molte resistenze. Andrea Martella, coordinatore dell'area Orlando, è già tornato a chiedere che "domani Martina venga eletto segretario". L'idea di lasciarlo nel ruolo di reggente, senza nemmeno un nuovo voto, non piace agli orlandiani e non solo.

In queste ore si riuniranno le varie componenti del partito, in vista dell'assemblea, ma soprattutto continueranno le trattative per provare ad evitare una conta che in questo momento sono davvero in pochi a volere.