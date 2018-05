Roma, 18 mag. - "L'unica cosa che nessuno capirebbe è continuare a far finta di niente 70 giorni dopo più grave sconfitta della sinistra nella storia repubblicana. Se domani non dovesse esserci chiarezza sulle responsabilità passate ed il percorso futuro sarebbe il Pd a non esistere più. Non è una questione di Conte, ma piuttosto di rispetto sia verso gli elettori che verso noi stessi". Lo afferma in una nota Claudia Bastianelli, coordinatrice nazionale socialdem.