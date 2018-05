New York, 18 mag. - "La situazione è attiva, ma è stata contenuta. Ci sono dei feriti, confermati". Questo il messaggio pubblicato su Facebook dal distretto scolastico di Santa Fe, in Texas, negli Stati Uniti, dopo la chiusura di una scuola superiore per la presenza di un uomo armato "attivo". Per ora, si legge nel messaggio, non ci sono altri dettagli su quanto avvenuto nel campus.