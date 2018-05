Governo, Savino (Fi): otto righe per il Sud sono una beffa

Roma, 18 mag. - "Otto righe soltanto sul Sud, peraltro molto vaghe e approssimative, contenute nel contratto di governo fra Cinque Stelle e Lega sono davvero una beffa per milioni di cittadini delle Regioni meridionali. Nel programma elettorale di centrodestra il Sud è centrale, in quello pentastellato e leghista è diventato assolutamente marginale: hanno preso tanti voti nel Mezzogiorno ma poi l'hanno già dimenticato". Lo afferma in una nota Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

"Solo Forza Italia - aggiunge - ha sempre messo il Sud al centro della sua agenda politica nei governi guidati dal Presidente Berlusconi e ci siamo presentati alle ultime elezioni con un preciso Piano per il Sud idoneo a favorire lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Mezzogiorno, l'uso più efficiente dei fondi europei con l'obiettivo di azzerare il gap infrastrutturale e di crescita con il resto del Paese. E' davvero un errore enorme che il contratto M5S e Lega trascuri il Sud perché senza un rilancio del Meridione non c'è crescita piena e duratura per l'Italia".