Damiano: ok a congresso, serve discussione su sconfitta

Roma, 18 mag. - Il Pd deve andare a congresso e Maurizio Martina deve guidare il partito fino alle assise. Lo dice Cesare Damiano, componente della direzione Pd. "La scelta di fare il congresso per il Pd è essenziale: abbiamo bisogno di svolgere una discussione approfondita sulle ragioni di una sconfitta storica".

"Mi auguro - ha aggiunto - che domani non ci siano proposte alternative a quella di Maurizio Martina da eleggere come segretario che ci deve traghettare fino al Congresso del prossimo autunno. Quello che non può accadere è che domani non si decida nulla trasformando l'assemblea in un normale dibattito in una situazione che di normale non ha niente, a partire dalla possibile formazione del nuovo governo giallo-verde".