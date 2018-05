Mps, Brunetta: Lega e M5s evitino parlare banche a mercati aperti -2

Roma, 18 mag. - "L'articolo di Bloomberg - osserva Brunetta - ricorda come l'indice bancario italiano abbia registrato la perdita più pesante in oltre un anno, proprio per effetto dell'intenzione dei due partiti che intendono formare il nuovo governo di ribaltare il piano strategico di ristrutturazione dell'istituto e di rivedere le regole europee che mirano a rafforzare l'industria finanziaria internazionale. Vengono poi riprese le posizioni dell'onorevole Borghi che, si legge, 'ha detto che il governo dovrebbe controllare la banca, mettere fine al suo programma di chiusura delle filiali e sostituire l'attuale management'. L'articolo ricorda, inoltre, come le azioni delle banche italiane si fossero appena messe da parte lo scenario post-voto, mettendo a segno ottimi guadagni per effetto dei positivi dati sugli utili e di come, fino al momento delle indifendibili dichiarazioni dell'onorevole Borghi, l'indice italiano stesse registrando una performance migliore dell'indice bancario europeo Stoxx Europe 600 banks. Un vantaggio, purtroppo, scemato in poche ore proprio a causa di quelle dichiarazioni".

"Forza Italia, confermando il suo obiettivo di voler tutelare i risparmiatori italiani e gli azionisti degli istituti di credito, invita i responsabili di Lega e Cinque Stelle ad evitare di intraprendere azioni o effettuare dichiarazioni senza prima valutare gli effetti che queste possono avere sui mercati, in un momento dove la fiducia degli investitori esteri nei confronti delle società e degli istituti di credito del nostro paese ha toccato i minimi storici", conclude.