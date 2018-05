Mps, Brunetta: Lega e M5s evitino parlare banche a mercati aperti

Roma, 18 mag. - "Il responsabile economico della Lega Claudio Borghi dovrebbe prestare molta più attenzione quando rilascia dichiarazioni sulle banche italiane, soprattutto a mercati aperti, come è successo ieri. Le sue allusioni alla volontà da parte del governo Lega-Cinque Stelle di cambiare la mission di Monte di Paschi di Siena, di sostituirne l'amministratore delegato Marco Morelli e di venir meno agli impegni presi con l'Europa sul piano di ristrutturazione dell'istituto senese non sono, infatti, passate per nulla inosservate agli occhi della grande stampa finanziaria internazionale". Lo afferma in una nota in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Non più tardi di questa mattina, l'agenzia americana Bloomberg, la fonte di informazione più letta tra gli investitori della City di Londra e a Wall Street, ha aperto il proprio sito - osserva - con la notizia che i 'politici populisti', come ormai vengono etichettati dalla stampa estera Matteo Salvini e Luigi di Maio, hanno intenzione di sfidare il sistema di regolamentazione bancaria dell'Unione Europea, riprendendo l'idea di Borghi di voler nazionalizzare il Monte dei Paschi".

