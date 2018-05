Governo, da consiglio federale Lega ok a contratto con M5s

Milano, 18 mag. - Il consiglio federale della Lega si è espresso a favore del contratto di governo frutto della trattativa con il M5S. La conferma arriva dal parlamentare Alessandro Morelli. "Ciascuno ha sostenuto con la propria sensibilità quello che verrà sottoposto al voto sei gazebo in questo fine settimana", ha spiegato il deputato milanese del Carroccio.

Il vertice del massimo organo decisionale della Lega, ha aggiunto Morelli, sta andando bene e si sta svolgendo in un clima sereno e disteso. La riunione prosegue senza Salvini, che ha lasciato il quartiere generale di Via Bellerio in macchina senza rilasciare nessuna dichiarazioni ai numerosi giornalisti presenti.