Nordcorea: Usa cancellano esercitazione con B-52 con Sudcorea

New York, 18 mag. - Un'esercitazione militare con la Corea del Sud che prevedeva il coinvolgimento di cacciabombardieri statunitensi B-52 è stata cancellata in settimana. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari americani, secondo cui la decisione è stata presa dopo che Seoul ha espresso preoccupazioni per un aumento delle tensioni con Pyongyang in vista del summit tra il leader Usa e quello nordcoreano, previsto il 12 giugno a Singapore.

Nell'esercitazione doveva partecipare anche il Giappone. "I B-52 stanno continuando la loro missione di presenza nel teatro [coreano], che qualche volta include interazioni congiunte", ha detto un funzionario Usa del Commando del Pacifico senza aggiungere altro.

La mossa confermerebbe indiscrezioni emerse dopo la decisione della Corea del Nord di cancellare all'ultimo minuto un incontro di alto livello con funzionari sudcoreani. La nazione più isolata al mondo aveva rispolverato una retorica dura contro l'esercitazione congiunta Usa-Corea del Sud, iniziata venerdì scorso. Pyongyang aveva minacciato di fare saltare il summit con Trump, che ieri ha confermato che i preparativi per l'incontro procedono.