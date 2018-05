La Camera resta aperta domani per la "Notte dei musei"

Roma, 18 mag. - La Camera dei deputati resterà aperta domani sera in occasione della "Notte dei musei". In un comunicato si legge che domani si terrà una "edizione speciale di 'Montecitorio a porte aperte'. Il palazzo resta aperto al pubblico dalle 20 alle 2 di domenica 20 maggio (ultimo ingresso ore 1,30)".

In piazza Montecitorio, alle ore 20 si svolge il concerto della Banda della Guardia di Finanza. L'esibizione è diretta dal Maestro Gino Bergamini. Il programma inizia con l'esecuzione dell'Inno Nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo. In particolare, prevede brani di: E. Cannio ('O surdato 'nnammurato); R. Rascel (Arrivederci Roma); D. Modugno (Nel blu dipinto di blu).

La visita si svolge per gruppi e ogni partecipante deve essere munito di un biglietto che avrà ritirato, gratuitamente, lo stesso giorno della visita, presso l'Infopoint (via Uffici del Vicario, angolo via della Missione) che rimane aperto dalle 19 alle 20. Ciascun visitatore può richiedere, fino a esaurimento, un massimo di quattro biglietti se adulto e un solo biglietto se minorenne. I possessori dei biglietti sono tenuti a presentarsi all'ingresso di piazza Montecitorio dieci minuti prima dell'orario indicato sul biglietto.

La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa, la Sala della Regina, la Sala Aldo Moro, la Sala del Cavaliere.