De Masi: su contratto governo lavoro delude, bene salario minimo

Roma, 18 mag. - La parte del contratto di governo dedicata al lavoro è deludente, secondo Domenico De Masi. Il sociologo che in passato ha espresso simpatia per M5s lo dice in una intervista a Radio Cusano campus. "C'è solo una pagina e mezzo dedicata al lavoro, sono delusissimo da questo. Mi aspettavo la riduzione dell'orario di lavoro, dato che lavoriamo 400 ore in più all'anno rispetto ai tedeschi".

De Masi ha spiegato: "In questo nuovo tipo di società post-industriale abbiamo imparato a produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano. Questo è il progresso: produrre sempre di più con meno lavoro umano. A questo punto o si redistribuisce il lavoro secondo il principio lavorare poco e lavorare tutti come in Germania, oppure pochi continuano a lavorare 40 ore al giorno e altri non hanno lavoro come accade in Italia".

Invece, ha aggiunto, "nel contratto di M5S e Lega mi piace il salario minimo e la riorganizzazione dei centri per l'impiego che sono un disastro in Italia, per poi partire col reddito di cittadinanza".