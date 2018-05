Tav, Telt: Francia finanzia lavori sezione transfrontaliera

Torino, 18 mag. - La Francia ha sottoscritto il finanziamento del programma di appalti 2018 per la realizzazione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione. Ne dà notizia Telt, la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della Torino-Lione.

L'accordo che garantisce la prosecuzione dei lavori preparatori e definitivi dell'opera è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Afitf (l'Agence de financement des infrastructures de transport de France) e sottoscritta con Ministère de la transition écologaique et solidaire e Telt. Un atto che consente a Telt di proseguire il suo programma di lavori preparatori e definitivi. In concreto i finaziamenti permetteranno i lavori della galleria artificiale di Saint-Julien-Montdenis, la costruzione dei pozzi di ventilazione d'Avrieux, la realizzazione dello svincolo di Chiomonte e la ricollocazione dell'autoporto sull'autostrada A32 in Val di Susa. I finanziamenti includono inoltre le prestazioni di direzione lavori per la preparazione dei bandi per lo scavo della parte francese del tunnel di base, le deviazioni di reti e sottoservizi nei due Paesi e le misure economiche e sociali di accompagnamento nell'ambito della Démarche Grand Chantier.