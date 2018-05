Lavoro, Cgil: rispettare accordi continuità occupazionale Anpal

Roma, 18 mag. - "Chiediamo che, a legislatura vigente, si mantenga fede agli accordi sottoscritti e al raggiungimento del pieno obiettivo della continuità occupazionale del personale di Anpal Servizi". E' quanto si legge in una nota congiunta di Cgil, Nidil e Fisac a poche settimane dalla scadenza dei contratti a tempo determinato per i lavoratori di questa agenzia prevista per il 31 maggio.

"Le interpretazioni normative prodotte nell'ultimo incontro, assolutamente restrittive - prosegue la nota - non sono in linea né con ciò che continua ad avvenire in altre società in house né con le prassi consolidate nella P.A., ovvero ricorrere alla procedura descritta dal D.Lgs 81/2015. Ferma restando l'assoluta priorità rappresentata dal destino di questi lavoratori riteniamo comunque necessario riprendere il confronto relativo alle stabilizzazioni di tutto il personale. Per questo abbiamo dichiarato a partire da oggi lo stato di agitazione di tutti i lavoratori".