Governo, Marsilio (Fdi): su Roma poche parole e sbagliate

Roma, 18 mag. - "Le poche parole dedicate a Roma dal Contratto di governo sono sbagliate e inefficaci: tutto quello che si poteva fare con 'legge ordinaria dello Stato', infatti, è stato già fatto. Ma i poteri veri, quelli che servono a rendere la città una Capitale degna di questo nome, sono in gran parte nelle mani della Regione, che non li mollerà mai spontaneamente". E' quanto dichiara il senatore Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d'Italia.

"Zingaretti - aggiunge - ha avuto 5 anni per fare la legge regionale di devoluzione dei poteri e non lo ha fatto, lo farà adesso sotto ricatto dei grillini, visto che gli reggono la maggioranza in Aula?. Per fare un passo in avanti decisivo per Roma, serve una legge di rango costituzionale, che elevi Roma al rango di città-Regione, o ne configuri lo status speciale di 'Distretto' come avviene in altre capitali del mondo evoluto. Sperare che le Regioni si spoglino dei propri poteri e delle risorse per concederle ai Comuni, Roma compresa, è una pia illusione".