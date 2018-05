Auto, Bosch: in tre anni svolta su emissioni dei motori diesel (2)

Roma, 18 mag. - Rispetto alle tecnologie attualmente in uso, il progresso decisivo del nuovo sistema si basa su una combinazione intelligente di ottimizzazione del motore e del trattamento dei gas di scarico. Non servono componenti aggiuntivi che renderebbero il sistema di propulsione più costoso. Tuttavia, il veicolo dovrà essere compatibile con le norme Euro 6d-TEMP o Euro 6d, il che significa, in pratica, che deve avere a bordo un sistema SCR con AdBlue.

Bosch ritiene che la maggioranza dei veicoli che utilizzeranno la nuova tecnologia diesel saranno quelli con cilindrata fino a 1,6 litri, e quindi anche la classe delle compatte. Ovviamente il sistema può essere maggiorato per classi di veicoli più grandi, come i Suv.

Sono stati i nuovi tipi di test RDE entrati in vigore dopo lo scandalo Dieselgate ad aver dato un forte impulso a questo avanzamento tecnologico. Perché quei test diventassero realtà - spiega il comunicato - era necessaria una nuova tecnologia che fosse in grado di misurare le emissioni dei veicoli nel traffico stradale e il sistema portatile per la misurazione delle emissioni (il PEMS) per le autovetture è disponibile solo dal 2013. Dunque, i test su strada di fatto sono stati il catalizzatore per lo sviluppo.

Sono due i fattori che finora hanno ostacolato la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto per i veicoli diesel. Il primo è lo stile di guida. La soluzione tecnologica sviluppata da Bosch è un sistema di gestione del flusso dell`aria altamente reattivo per il motore. Uno stile di guida dinamico richiede un ricircolo ugualmente dinamico dei gas di scarico. Si riesce ad ottenere questo risultato con l`impiego di un turbocompressore che reagisce più rapidamente rispetto ai turbocompressori tradizionali. Grazie alla combinazione del ricircolo dei gas di scarico ad alta e bassa pressione, il sistema di gestione del flusso dell'aria diventa ancora più flessibile. Ciò significa che gli automobilisti possono passare alle alte velocità senza picchi nelle emissioni. Ugualmente importante è l`influenza della temperatura. Per assicurare la conversione ottimale dei NOx, la temperatura dei gas di scarico deve essere superiore a 200 °C. Nella guida urbana i veicoli spesso non riescono a raggiungere questa temperatura. Bosch ha quindi optato per un sofisticato sistema di gestione termica per il motore diesel. Il sistema regola attivamente la temperatura dei gas di scarico, assicurando che il sistema di scarico resti sufficientemente caldo per funzionare entro una gamma di temperatura stabile e che, allo stesso tempo, il livello di emissioni resti basso.

Secondo il colosso tdesco della componentistica, il normale rinnovo del parco auto sarà sufficiente per ridurre ulteriormente l`inquinamento da ossidi di azoto. Grazie a questa innovazione, la Bosch si dice convinta che in futuro nessuno potrà imporre il divieto assoluto dei diesel in città e il propulsore diesel conserverà il suo posto anche nel traffico urbano, sia per i guidatori cittadini che per i pendolari.