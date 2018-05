New York, 18 mag. - La polizia è intervenuta questa mattina alla Santa Fe High School, in Texas, per la presenza di "un uomo armato attivo". Lo ha reso noto la stessa polizia. Il distretto scolastico di Santa Fe ha informato che "questa mattina un incidente è avvenuto nella scuola superiore, con il coinvolgimento di uno sparatore attivo. È stato deciso il lockdown", ovvero la chiusura della scuola.