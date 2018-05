Auto, Bosch: in tre anni svolta su emissioni dei motori diesel

Roma, 18 mag. - Entro due/tre anni una tecnologia di ultima generazione, in grado di abbattere drasticamente le emissioni inquinanti dei motori diesel, sarà disponibile come dotazione di serie per le nuove auto. Lo fa sapere Bosch, il maggiore produttore mondiale di componenti per auto, che lo scorso 25 aprile aveva annunciato la messa a punto di questa nuova tecnologia e oggi ha diffuso un comunicato con ulteriori informazioni.

Già oggi - spiega il colosso tedesco -, un veicolo compatto come la Golf, dotato di questa tecnologia, riesce a raggiungere valori medi di emissione di ossidi di azoto (NOx) fino a soli 13 mg/km nei cicli RDE, un valore che è circa un decimo del limite che sarà imposto dal 2020. L'aspetto straordinario di questo risultato è che gli ingegneri Bosch sono riusciti a realizzare questo traguardo semplicemente perfezionando le tecnologie esistenti. Non servono componenti aggiuntivi che farebbero aumentare i costi.

Il nuovo sistema di propulsione diesel Bosch si basa ampiamente su componenti che sono già disponibili sul mercato o molto prossimi alla produzione. Pertanto è disponibile con effetto pressoché immediato per i costruttori che vogliano incorporarlo nei loro progetti di produzione. Elementi di questa tecnologia sono già presenti nei veicoli di nuova produzione e forniscono sin da ora risultati eccellenti. Bosch stima che la tecnologia presentata nei veicoli utilizzati nei test potrà essere una dotazione di serie entro due/tre anni. Fino ad allora i veicoli a gasolio si avvicineranno gradualmente al traguardo di 13 mg/km di emissioni di NOx nel ciclo RDE. La Bosch ha già fornito molte informazioni sui suoi 300 progetti RDE alle case automobilistiche e le terrà informate sui nuovi progressi.

"Stiamo ampliando i confini di ciò che è tecnicamente fattibile. Con la tecnologia Bosch di ultima generazione, i veicoli diesel rientreranno nella classe delle basse emissioni mantenendo costi sostenibili", ha dichiarato il CEO di Bosch, Volkmar Denner.