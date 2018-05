Governo, M5s: terremoto in contratto, smentite falsità

Roma, 18 mag. - "A quegli allarmisti e sedicenti politici che in queste ore hanno affermato che nel contratto di governo non fosse stato inserito il terremoto, e a quella stampa che ci ha pure creduto, arrivando a titolarci in prima pagina, rispondiamo che il tema fondamentale del sisma 2016 nel contratto c'è. Basta andare a pagina 12 e leggere che 'Per quanto concerne le aree terremotate ci impegniamo a chiudere la fase dell'emergenza e passare alla fase della ricostruzione con l'obiettivo di creare anche le condizioni per un rilancio economico delle zone colpite". Lo affermsno in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle di Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria e nel gruppo di lavoro M5s sul sisma 2016.

"Tra le necessità prepotentemente emerse negli ultimi mesi prioritaria - aggiungono - è la semplificazione delle procedure, sia per le opere pubbliche che per la ricostruzione privata. Occorre poi la certezza nella disciplina generale contenuta nei decreti e nelle ordinanze. Per questo si coinvolgeranno i soggetti interessati nelle modifiche da apportare che dovranno essere definitive. Sarà garantito un maggiore coinvolgimento dei comuni, mediante il conferimento di maggiori poteri ai Sindaci. È inoltre indispensabile fermare il consumo di suolo (spreco di suolo) il quale va completamente eliminato attraverso un'adeguata politica di sostegno che promuova la rigenerazione urbana. A questo proposito vanno promosse azioni di sostegno alle iniziative per rilanciare il patrimonio edilizio esistente, favorendo la rigenerazione urbana e il retrofit (riqualificazione energetica) degli edifici. Gli immobili capaci di auto produrre energia rappresentano la sfida del futuro. In questo senso deve essere orientata anche l'edilizia residenziale pubblica'. Aggiungiamo solo che per noi il tema del terremoto è e resta una priorità che ci impegna ogni giorno", concludono.