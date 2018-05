Fondazione Crt lancia gli Stati generali per immaginare futuro

Torino, 18 mag. - Sei mesi di riflessione aperta al territorio piemontese e della Valle d'Aosta, con momenti di ascolto degli stakeholder, per ridisegnare la missione e strategie per il prossimo decennio della Fondazione Crt, e anche per tracciare nuove coordinate per lo sviluppo futuro del territorio. Sono gli Stati Generali della Fondazione Crt, che prendono avvio oggi, con l'obiettivo di "contribuire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, affinché lo stare bene collettivo sia molto più della semplice somma di tutti gli stare bene individuali" e serva a costruire una comunità piu' coesa, come ha spiegato il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia, che oggi, assieme al segretario generale Massimo Lapucci e ai consiglieri dell'ente, ha incontrato i giornalisti.

"Intendiamo essere percepiti sempre meno come bancomat per ripianare buchi, come sta avvenendo tuttora, ma come attori del territorio che studiano e accompagnano iniziative non solo con risorse, ma in termini anche di competenze. Vogliamo essere uno snodo di conoscenze e proposte" ha messo in chiaro Quaglia.

"Più territorio e più Europa: è su questi due livelli che la Fondazione Crt lavorerà nei prossimi dieci anni, per esprimere al meglio la propria missione e il proprio ruolo di player fondamentale della filantropia, autonomo nell'agire e indipendente dalla banca conferitaria" ha messo in chiaro Quaglia.

"Viviamo in una situazione economica e sociale fragile e caratterizzata da frammentarietà. Riuscire a collegare pezzi di società che si sentono scollegati tra loro è un obiettivo che ci vedrà impegnati, ben inteso senza pestare i piedi a nessuno, ma contribuendo a un disegno più generale" ha detto Quaglia. Innovazione, inclusione e uno sguardo più aperto alle dinamiche europee: è questa la ricetta del new deal della Fondazione torinese.

Cita Norberto Bobbio il presidente della Fondazione Crt, che a proposito della sinistra disse "si interrogano sul loro destino senza riflettere sulla loro natura", un esercizio che dovrebbero fare anche le Fondazioni di origine bancaria, secondo Quaglia, soprattutto oggi, al giro di boa dei 25 anni dalla loro nascita.

"Fermarci a riflettere su ciò che si è, ci facilita nel disegnare una visione prospettica. Abbiamo dato un contributo con iniziative anticicliche nella crisi finanziaria: con 1,6 miliardi di investimenti che hanno toccato i campi del welfare e della protezione civile, fino alla cultura e alla riqualificazione recentemente delle Officine grandi riparazioni, intervento di grande respiro con cui Torino ha recuperato uno spazio che ormai e' un punto di riferimento culturale" ha sintetizzato Quaglia, ponendo l'accento anche su "scelte coraggiose e anticipatrici" da parte della fondazione. Come "la diversificazione del patrimonio partita nel 1999, senza aspettare il protocollo Acri-Mef".

L'idea è quella di far fare alla Fondazione Crt un salto di qualità, come ponte verso l'Europa. Il segretario generale Massimo Lapucci ha rivendicato : "il grande sforzo compiuto in questi ultimi anni sul fronte dell'efficientamento gestionale e del rafforzamento del patrimonio con ottimi risultati di bilancio, e una crescente attenzione alla dimensione internazionale per rendere più forti le organizzazioni del territorio".

"Attraverso la partecipazione attiva alle reti europee della filantropia, come EFC ed EVPA, e grazie allo sviluppo di iniziative in partenariato con Nazioni Unite e istituzioni statunitensi, la Fondazione CRT svolge un fondamentale ruolo di `ponte' verso l'Europa e il mondo con un duplice obiettivo: attrarre nuove eccellenze e progettualità internazionali e, nello stesso tempo, `esportare' best practice e iniziative che hanno origine sul territorio stesso" ha spiegato Lapucci. Una funzione visibile, ad esempio, nel mobilitare "capitale paziente" per incentivare la sostenibilità piuttosto che la redditività a breve dei progetti, e nel reggere finanziariamente i rischi dell'innovazione promuovendo iniziative non immediatamente "bancabili" a impatto sociale e ambientale positivo. E ancora: nell'attrarre nuove risorse sul territorio agendo su altri assi dell'offerta europea, quali la Bei (Banca europea degli investimenti) e il FEI (Fondo europeo per gli investimenti), a fronte di una probabile prossima decurtazione da parte della Ue dei fondi strutturali a sostegno dello sviluppo economico e dell'occupazione (in primis, Fesr-Fondo europeo di sviluppo regionale e Fse-Fondo sociale europeo).