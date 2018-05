Governo, Cgil: continueremo a batterci per lo ius soli

Roma, 18 mag. - "Continueremo a batterci affinché l`Italia riconosca lo ius soli". E` quanto ha affermato il segretario confederale della Cgil, Nino Baseotto, intervenendo al convegno "Sport e integrazione".

"Leggo con preoccupazione - ha detto il dirigente sindacale - il capitolo immigrazione sulle bozze del contratto M5S-Lega, dove si dice testualmente che parte delle risorse stanziate per l`accoglienza saranno destinate al fondo rimpatri. In questo modo si mina la coesione sociale e si gettano le basi per la costruzione di ulteriori muri di cui proprio non avvertiamo la necessità, per questo continueremo a batterci per una politica fondata su diritti e inclusione, e per fare in modo che anche nel nostro Paese venga finalmente riconosciuto lo ius soli".