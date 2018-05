Roma, 18 mag. - Il differenziale dei tassi retributivi tra Btp a 10 anni e Bund della Germania tocca 160 punti base, con un rialzo di 6 punti base rispetto alla precedente chiusura. Secondo i dati di Mts, i rendimenti sula scadenza decennale in Italia - cartina di tornasole della tensione sui mercati - si attestano al 2,22 per cento nel pomeriggio, mentre sulle emissioni della Germania si attestano allo 0,62 per cento.