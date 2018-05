Pedrazzini (Fi) se Salvini esce da centrodestra ne prendiamo atto

Roma, 18 mag. - "A Matteo Salvini che si appresta a far votare nei gazebo il contratto di governo con i 5 Stelle, vorrei ricordare che il programma più votato dalla maggioranza degli italiani già esiste e non è quello che sta per sottoscrivere". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Claudio Pedrazzini. "L'accordo raggiunto tra Lega e grillini ci rovinerà dal punto di vista economico/finanziario, bloccando gli investimenti secondo la filosofia pauperistica del M5S. Non è quello che i cittadini ci hanno chiesto il 4 marzo. Se Salvini esce dal centrodestra ne prendiamo atto", conclude.