Roma, 18 mag. - "E' un contratto burla che prende solo in giro gli italiani. Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, come fa notare oggi il direttore Carlo Cottarelli, ha un costo previsto di 108-125 mld, mentre le coperture indicate arrivano appena a 550 milioni di euro. Siamo su Scherzi a parte...?". Lo afferma Mattia Mor, deputato Pd