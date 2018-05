Martina vede big non renziani Pd in vista dell'assemblea di domani

Roma, 18 mag. - Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ha incontrato stamani alcuni 'big' del partito, per fare il punto in vista dell'assemblea in programma domani alle 10.30 all'Hotel Ergife di Roma.

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Piero Fassino, Gianni Cuperlo, Luigi Zanda.

L'assemblea domani sarà chiamata a decidere il percorso da seguire dopo le dimissioni di Matteo Renzi, che sarà presente alla seduta. L'assemblea, infatti, da statuto, può decidere di nominare un nuovo segretario o di indire il congresso con le primarie. Sull'iter, però, è in corso un confronto per cercare un accordo evitando la "conta" tra i renziani e il resto del 'parlamentino' dem.