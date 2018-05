Italia fa progressi ma resta quart'ultima Ue su digitalizzazione -4

Roma, 18 mag. - Durante lo scorso anno, dice ancora lo studio, pur avendo fatto qualche progresso sul fronte dell'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, l'Italia è comunque retrocessa dal 19º al 20º posto in classifica, in quanto altri paesi hanno registrato un'evoluzione più rapida. Le imprese italiane si collocano al di sopra della media (con relativo avanzamento in classifica) per quanto riguarda l'utilizzo di soluzioni di eBusiness come scambio di informazioni elettroniche e Rfid.

Sul fronte dell'e-commerce, tuttavia, il quadro si presenta contraddittorio: a un incremento della percentuale di Pmi che si dedicano ad attività di vendita online, anche a livello transnazionale, fa infatti da contrappeso una flessione delle vendite elettroniche. L'Italia ha lanciato una strategia Industria 4.0 di ampio respiro, ora ribattezzata Piano Impresa 4.0 al fine di meglio riflettere la portata dell'iniziativa, che non si limita al settore manifatturiero.

Le detrazioni fiscali sugli investimenti, correlati a Industria 4.0, in beni strumentali, software, macchinari e attrezzature industriali, sono state prorogate fino alla fine del 2018. Si è finora provveduto alla creazione di 18 poli di innovazione digitale (Digital Innovation Hubs o DIH) perlopiù in collaborazione con Confindustria.

I poli in questione costituiscono per le aziende il principale punto di accesso al mondo di Industria 4.0, si legge, consentendo loro di usufruire di servizi finalizzati all'introduzione di tecnologie digitali avanzate e di partecipare all'ecosistema innovativo a livello regionale, nazionale ed europeo. Sono situati soprattutto al Nord, ma la maggior parte delle regioni italiane conta almeno una struttura di questo tipo. Nel giugno 2017, il governo italiano ha adottato una nuova legge che definisce gli obblighi fiscali per gli intermediari, piattaforme digitali comprese. La legge prevede che sia l'intermediario (anche se straniero) ad applicare l'imposta forfettaria sui redditi da locazione, nonché le eventuali tasse di soggiorno previste in loco.

Questa legge consentirà ai locatori rispettosi della legge di ridurre l'onere amministrativo degli obblighi fiscali, incrementando di conseguenza la disponibilità di servizi di economia collaborativa. La strategia italiana Piano Impresa 4.0 manca ancora di un elemento importante, vale a dire i cosiddetti 'Centri di competenza', la cui attivazione è prevista durante il 2018. Questi centri dovrebbero fungere da poli di innovazione, imperniati su partnership private fra università, centri di ricerca e aziende.

I centri hanno come obiettivo l'erogazione di servizi di trasferimento e formazione tecnologici soprattutto alle Pmi, al fine di promuovere l'introduzione di nuove tecnologie, fungere da banco di prova per progetti di ricerca industriale e incrementare le competenze della forza lavoro. Una volta che tutti gli elementi del Piano Impresa 4.0 saranno finalmente operativi, è probabile che il processo di digitalizzazione delle PMI proceda a un ritmo accelerato.

Sul fronte eGovernment, afferma ancora la Commissione Ue, l'Italia sta procedendo lentamente e si è confermata al 19º posto in classifica. Sul fronte open data ha invece registrato una notevole crescita: il paese ha infatti migliorato la sua posizione in classifica di 11 posti, superando così la media UE. La disponibilità di servizi eGovernment (ad es. livello di completezza dei servizi online) è al di sopra della media, benché il livello di sviluppo dei servizi rivolti alle imprese si collochi leggermente al di sotto della media. La performance peggiore è ascrivibile alla categoria degli utenti eGovernment, che vede l'Italia all'ultimo posto in classifica fra i paesi Ue: si tratta di un risultato addirittura peggiore di quello registrato per l'uso di altri servizi online, che potrebbe essere il sintomo di alcuni problemi per quanto riguarda l'utilizzabilità dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi di sanità digitale, l'Italia si posiziona bene, collocandosi all'8° posto fra gli Stati membri dell'Ue. Nel maggio 2017 il governo italiano ha varato la nuova strategia triennale relativa alle tecnologie dell`informazione nella pubblica amministrazione. La strategia in questione mira ad accelerare l'attuazione di importanti iniziative eGovernment in ritardo sulla tabella di marcia, con particolare riferimento agli uffici anagrafici locali (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, ANPR) e al sistema di identità elettronica conforme alla normativa eIDAS ('SPID', Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Quest'ultimo beneficerà certamente della prevista adozione da parte dei fornitori di servizi privati (ad esempio le banche), che accelererà l'utilizzo da parte dei cittadini (il numero di eID12 rilasciate a tutt'oggi è pari ad appena 2,2 milioni, ben al di sotto dell'obiettivo di 10 milioni di utenti per la fine del 2017). Il sistema di certificazione da parte dei fornitori di attributi, vale a dire le istituzioni in grado di attestare il possesso di determinate qualifiche (ad esempio gli albi professionali) aggiungendole all'eID del cittadino, inizialmente previsto per il 2017, verrà probabilmente varato durante il 2018.

Al momento, la cartella clinica elettronica è stata adottata da 16 regioni italiane su 21 (benché solo una minoranza la impieghi per tutti i servizi sanitari) mentre 11 sono pronte per l'introduzione dell'interoperabilità. Il Team per la Trasformazione Digitale, nominato dal precedente governo al fine di coordinare le iniziative di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha introdotto metodologie gestionali moderne ed efficienti, contribuendo a una più rapida attuazione di vari progetti di ampia portata. Ora che il mandato del team è in fase di conclusione, la prossima sfida per il governo italiano consisterà nel fare tesoro delle lezioni apprese grazie a questa iniziativa, applicandole su una scala più ampia.