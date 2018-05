Italia fa progressi ma resta quart'ultima Ue su digitalizzazione -3

Roma, 18 mag. - Sul fronte del capitale umano, l'Italia è retrocessa di un posto, scivolando ulteriormente verso il fondo classifica. La percentuale di utenti Internet è rimasta stabile sia in termini assoluti (registrando anzi un lieve incremento) che dal punto di vista della classifica. Il numero di specialisti Tic ha registrato un lieve incremento passando dal 2,5 al 2,6%, mentre la percentuale di laureati in discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche (Stem) ha subito una flessione, attestandosi a quota 1,3% nella fascia di età 20-29 anni (rispetto all'1,4% dell'anno precedente).

Nel 2018, una nuova disposizione della legge di bilancio ha introdotto crediti d'imposta sulle spese incrementali sostenute per iniziative di formazione su discipline correlate a Industria 4.0 (Lavoro 4.0), misura che potrebbe contribuire a colmare le attuali carenze nelle competenze digitali della forza lavoro. Il 2017 ha visto la conclusione del programma 'Crescere in digitale'.

Il programma, dedicato ai giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione (Neet), ha goduto di finanziamenti sia da parte di privati che del Fondo sociale europeo. L'iniziativa prevedeva un corso iniziale finalizzato all'acquisizione di competenze digitali, seguito da un tirocinio remunerato presso un'impresa al fine di contribuire alla digitalizzazione delle attività aziendali (ad esempio realizzando un sito Web).

Nei suoi due anni di esistenza, il programma ha provveduto alla formazione di 105.000 giovani, occupati presso più di 6.500 imprese. Più di recente, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il ministero dell'istruzione ha varato una serie di collaborazioni con vari partner industriali finalizzate all'offerta agli studenti delle scuole superiori di tirocini, inerenti alle discipline correlate a Lavoro 4.0, gestiti all'insegna di un piano imperniato sull'abbinamento di attività scolastiche e lavorative (piano 'Alternanza Scuola-Lavoro').

Le iniziative lanciate durante gli anni precedenti nell'ambito del Pnsd hanno raggiunto una portata rilevante: ad esempio, sono state impartite lezioni di codifica a 1,3 milioni di studenti e a 50.000 insegnanti. Infine, al termine del 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della pubblica amministrazione ha lanciato un progetto ("Competenze digitali per la PA") finalizzato al rafforzamento delle competenze digitali di base dei dipendenti pubblici e alla diffusione di una visione comune sui temi della cittadinanza digitale. Tramite una piattaforma dedicata di valutazione online, si provvederà alla quantificazione delle lacune in materia di competenze digitali dei dipendenti pubblici, per poi colmarle tramite corsi di e-learning personalizzati.

L'Italia manca ancora di una strategia globale dedicata alle competenze digitali, lacuna che penalizza quei settori della popolazione, come gli anziani e le persone inattive, che non vengono fatti oggetto di altre iniziative in materia.

L'Italia non è riuscita a fare progressi nella classifica riguardante l'utilizzo di Internet, confermandosi al penultimo posto in classifica. L'utilizzo di servizi online come shopping online, eBanking e social network ha segnato un lieve aumento. In Italia, la lettura delle notizie online si colloca al di sotto della media UE, probabilmente come conseguenza del crescente utilizzo di servizi a pagamento da parte dei media. L'utilizzo di chiamate e videochiamate ha subito un incremento, sia pure a un ritmo ridotto rispetto alla media Ue.(Segue)