Italia fa progressi ma resta quart'ultima Ue su digitalizzazione -2

Roma, 18 mag. - Il 2017 ha segnato l'inizio della fase di attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga. Grazie a un crescente livello di concorrenza a livello infrastrutturale e a una combinazione di investimenti a carattere sia privato che pubblico, prosegue lo studio, l'Italia sta registrando un significativo miglioramento sul fronte dell'installazione di reti di accesso in fibra ottica di nuova generazione (NGga), in conformità agli obiettivi previsti dall'Agenda digitale della Commissione Europea. Si tratta inoltre di un fattore che ha sicuramente avuto ripercussioni positive sulla domanda, che sta evidenziando una crescita parallela, anche se a un ritmo più lento. Per quanto riguarda il vectoring multioperatore (Mov), un comitato tecnico di operatori promosso dall'Agcom ha formulato, nel giugno 2015, una serie di orientamenti in merito alle caratteristiche tecniche dei sistemi Mov cui Telecom Italia e gli operatori interessati all'uso di sistemi di trasmissione vectoring devono conformarsi, come stabilito da una misura regolamentare del 2015.

Nonostante lo svolgimento di vari trial basati sul dato del 2015, non si è ancora provveduto al lancio di un modello di business Mov. D'altro canto, l'Autorità nazionale garante della concorrenza ha espresso il sospetto che vari fattori, fra cui il ricorso a tattiche dilatorie da parte dell'operatore storico, abbiano inciso negativamente sul processo di attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra-larga.

Relativamente all'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, l'Italia è stata il primo Stato membro a recepire integralmente la legislazione, ma nel 2017 lo sportello unico telematico (Sinfi) non risultava ancora pienamente operativo. Si prevede che le persistenti problematiche dovute a ritardi nel rilascio di autorizzazioni/permessi locali verranno risolte mediante la negoziazione di accordi comunitari preliminari.

L'Italia si colloca tra i pionieri della tecnologia mobile 5G, grazie alle iniziative di test intraprese in varie città sia dal governo sia, a livello privato, dagli operatori. In particolare, il piano governativo "5G in 5 città" ha visto, nel settembre 2017, l'assegnazione di 100 MHz nella porzione di spettro 3,6-3,8 GHz9.(Segue)